Welfare aziendale, cresce il sostegno delle imprese ai dipendenti

Il welfare aziendale nel 2020 si conferma, anche durante la pandemia, uno strumento fondamentale per i lavoratori. Nonostante l’emergenza sanitaria abbia messo a dura prova il contesto socio-economico, sono cresciuti i fringe benefit, buoni acquisto utilizzabili per spesa, carburante, shopping e elettrodomestici disponibili in forma cartacea o elettronica messi a disposizione dei dipendenti da parte delle aziende. Il welfare sociale ha rappresentato il 50% della spesa complessiva in istruzione, previdenza e sanità integrativa. Le erogazioni di welfare sulla base di contrattazione sindacale sono cresciute del 19,5% nel 2020, in aumento rispetto al 15,6% del 2019.

È questo il quadro delineato da uno studio, basato su 3mila imprese e 500mila utenti, dell’Osservatorio Welfare a cura di Edenred, leader mondiale nelle soluzioni di welfare aziendale. Dall’indagine emerge un dato significativo sul credito welfare pro capite disponibile per singolo dipendente: circa 850 euro quello nel 2020, 860 euro – invece- quello nel 2019. Una differenza praticamente irrilevante soprattutto se si tiene conto dei cambiamenti dovuti ad un momento critico e del calo del Pil dell’8,8%. I flexible benefit si confermano un valore in più. A fronte di una caduta del reddito delle famiglie, secondo la Banca d’Italia di circa 3 punti, la quota welfare continua a giocare un ruolo essenziale come sottolinea anche Stefania Rausa, Direttore Marketing e Comunicazione di Edenred Italia: “Il welfare aziendale - spiega - si conferma, anche durante la pandemia, un fondamentale e virtuoso strumento di valorizzazione del rapporto tra impresa, dipendente e collettività e uno stimolo importante ai consumi, che hanno subito una preoccupante contrazione, a causa della crisi economica”.

Come importante è una novità evidente nella composizione complessiva dei consumi. Dallo studio, infatti, emerge il peso rilevante della macrocategoria composta da fringe benefit e area ricreativa, che raggiunge nel 2020 circa il 45% dei consumi rispetto al circa 41% del 2019. E se l’area ricreativa ha subìto una contrazione causata dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria - passando dal 22% circa del 2019 al 15% del 2020 - tendenza opposta invece l’hanno avuta i fringe benefit con un’espansione aumentata dal 18% circa nel 2019 al 30% circa nell’anno successivo. Crescita avvenuta grazie all’intervento del Legislatore che ne ha previsto un raddoppio della tasca di esenzione fiscale per il solo 2020 con il “Decreto Agosto” passando dai canonici 258,23 a 516,46 euro. Tra i beni che beneficiano di questa disciplina di favore ci sono, tra gli altri, buoni spesa e buoni carburante.

Sempre significativo, anche se in lieve calo, il welfare sociale: istruzione, previdenza e sanità nel 2020 hanno ricoperto circa il 50% dei volumi di spesa complessivi, una leggera riduzione questa rispetto al 54% del 2019. Scese - dal 3,7% al 2% - anche le spese per mobilità (come ad esempio il rimborso per l’acquisto diretto di abbonamenti al trasporto pubblico), una diminuzione dovuta alle restrizioni imposte dai lockdown oltre che allo smartworking.

