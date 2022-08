Webuild, via a lavori per 83 km di nuove tratte ferroviarie al Sud Italia

Venerdì 12 Agosto 2022, 18:30







(Teleborsa) - Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato l'avvio di quattro nuovi cantieri nel Sud Italia, due a cavallo tra Campania e Puglia, e due in Sicilia, per oltre 3 miliardi di euro di valore complessivo. Si tratta degli ultimi due cantieri della linea veloce Napoli-Bari, per la realizzazione delle tratte Hirpinia-Orsara e Orsara-Bovino, 40 chilometri di tracciato, e dei cantieri per la costruzione dei primi due lotti funzionali della Messina-Catania, tratte Fiumefreddo-Taormina/Letojanni e Giampilieri-Taormina, per un totale di 43 chilometri di linea.



I lavori prendono il via dopo l'aggiudicazione effettuata da Rete Ferroviaria Italia (Gruppo FS Italiane) nel 2021 e la successiva predisposizione del progetto esecutivo. A eseguire gli interventi saranno quattro consorzi, uno per ogni tratta, ciascuno partecipato dal gruppo Webuild, leader e in quota al 70%, e da Impresa Pizzarotti, al 30%.



Webuild è presente al Sud, isole comprese, con 15 progetti, con oltre 2.300 imprese coinvolte da inizio lavori e circa 3.700 persone occupate, diretti e di terzi.