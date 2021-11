Webuild si aggiudica nuova tratta Galleria di Base del Brennero

(Teleborsa) - Il Gruppo Webuild (inclusa la controllata svizzera CSC Costruzioni) ha ottenuto l'aggiudicazione del nuovo Lotto costruttivo "H41 Gola del Sill–Pfons" della Galleria di Base del Brennero, del valore complessivo di 651 milioni di euro. Il Gruppo partecipa al progetto con una quota complessiva del 50% della joint venture che realizzerà i lavori, insieme con la società svizzera Implenia (al 50%). Il Committente dei lavori è BBT SE, società per azioni europea finalizzata alla realizzazione di una galleria ferroviaria tra Italia ed Austria, ovvero la Galleria di Base del Brennero, che saranno così collegate attraverso le Alpi.

Con questo contratto, con cui saranno impiegati 400 lavoratori diretti, Webuild rafforza la propria presenza nella realizzazione del Galleria di Base del Brennero che, con i suoi 55km di lunghezza complessiva, sarà il tunnel ferroviario più lungo al mondo e uno dei più complessi per le condizioni orografiche, ad ulteriore conferma dell'expertise rilevante del Gruppo Webuild che vanta un track record di circa 2.400km di tunnel realizzati. Solo per il Brennero, Webuild è attualmente già impegnato nella realizzazione dei lotti Sottoattraversamento Isarco e Mules 2-3 e ha già realizzato un ulteriore lotto in Austria, il Lotto Tulfes–Pfons, sempre per la Committenza BBT SE. Inoltre, Webuild è impegnato nella realizzazione delle tratte d'accesso sud alla Galleria di Base del Brennero, tra Fortezza e Ponte Gardena.

Il Lotto H41 di nuova aggiudicazione prevede la costruzione della tratta della Galleria di Base del Brennero che si estende su territorio austriaco, dalla Gola del Torrente Sill, presso la città di Innsbruck a nord, fino al territorio del villaggio di Pfons a sud. Il contratto prevede scavo e rivestimento delle gallerie di linea a doppia canna, compresi i relativi cunicoli trasversali di collegamento, per una lunghezza totale di circa 7,3 km da scavare con metodo tradizionale e 16,5 km con scavo meccanizzato. È inoltre previsto il rivestimento di gallerie già scavate nell'ambito di precedenti lotti, tra cui la fermata di emergenza sotterranea di Innsbruck, la finestra di accesso, il cunicolo esplorativo e altre porzioni di gallerie di importanza secondaria.

Per lo scavo saranno impiegate 2 TBM (Tunnel Boring Machine), tra le più sofisticate tecnologie per lo scavo meccanizzato, con diametro di scavo di oltre 10 metri. Le scelte progettuali adottate prevedono grande attenzione per la sostenibilità ambientale del progetto nelle fasi di esecuzione: la logistica di cantiere è stata studiata per ridurre i tempi di trasporto dei materiali e sono previsti interventi di riduzione delle polveri e dei rumori, così da contenere l'impatto sul territorio.

La Galleria di Base del Brennero ha una forte dimensione europea. È l'elemento centrale del corridoio SCAN-MED (Scandinavo-Mediterraneo) – uno degli assi portanti del sistema di trasporto transeuropeo TEN-T – che collegherà Helsinki in Finlandia a La Valletta, sull'isola di Malta. La nuova infrastruttura ferroviaria riveste un ruolo fondamentale per il collegamento AV/AC transnazionale tra Italia e Austria.

Webuild è leader mondiale nel settore delle infrastrutture per la mobilità sostenibile. In Italia, è attualmente impegnato nella realizzazione di progetti cruciali per il potenziamento della mobilità sostenibile del Paese, incluse tratte rilevanti della Linea AV Napoli/Bari, della Linea Ferroviaria AV/AC Verona/Padova, del Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova.