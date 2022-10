Webuild si aggiudica in consorzio la costruzione della Diga Foranea di Genova

(Teleborsa) - Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, sarà il, accanto a Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincosit e Sidra, per un valore complessivo a base d'asta di 928 milioni di euro. Webuild partecipa al consorzio realizzatore con una quota pari al 40%.La Nuova Diga Foranea è un'opera unica al mondo per la complessità ingegneristica, sia per le dimensioni che per la realizzazione offshore, cioè totalmente in mare aperto, senza che vengano interrotte le attività portuali. Poggerà su fondali a profondità variabile fino a 50 metri, la, e avrà uno sviluppo complessivo di 6,2 km, di cui poco più di 4 km inclusi nei cosiddetti lavori di Fase A.Commissionata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, l'opera, sarà cofinanziata dal Governo con risorse del Fondo complementare al PNRR e potrà beneficiare del Decreto Aiuti."La chiusura della gara per la diga foranea di Genova, con l'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione e la realizzazione al consorzio di imprese guidato da Webuild, è una, soprattutto in questo momento, in cui molte voci esprimono scetticismo sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", ha commentato, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.La sua realizzazione consentirà, lunghe fino a 400-450 metri (il doppio di quelle che possono transitare oggi), adeguando le specifiche del porto di Genova alle esigenze delle maggiori compagnie di navigazione.Inoltre, il potenziamento dell'accessibilità marittima del porto di Genova andrà adella rete di trasporto transeuropea TEN-T, corridoio che da Genova arriva fino a Rotterdam e di cui è parte integrante anche il Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova.