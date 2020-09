Webuild si aggiudica gara progetto stradale in Texas tramite controllata Lane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Webuild (ex Salini Impregilo) rende noto che la controllata statunitensesi è qualificata comedel valore di 176 milioni di dollari.Lane, che con questo contratto consolida la posizione del Gruppo in Nord America, lavorerà al progetto di, aggiungendoper un tratto di 6,6 miglia in ogni direzione tra la Hero Way e la SH 29 North, e realizzerà un tratto tra la Hero Way e Seward Junction South. Il progetto comprende la costruzione di, tra cui due sul South Fork San Gabriel River.Commissionato dallail progetto dovrà essere completato nel mese die punta a soddisfare la crescente domanda attesa, con una prospettiva di aumento del traffico del 183% nei prossimi 25 anni.Lane sta attualmente realizzando lavori con contratti per la I-405 nello Stato di Washington, nella Carolina del Nord, in California, con il progetto I-10 Corridor Express Lanes, e in Florida, con la costruzione di una parte del Florida Wekiva Parkway. In Texas, il Gruppo è impegnato nella linea ad alta velocità tra Dallas e Houston, progetto che rappresenta un'iniziativa strategica in termini di occupazione e di valore per la lunga filiera.