18 Marzo 2021

(Teleborsa) - Webuild si aggiudica un contratto del valore di circa 80 milioni di euro per la realizzazione del cunicolo Nord del Tunnel Autostradale del San Gottardo, una galleria d'accesso lunga 4 km per il Secondo tubo del San Gottardo. In consorzio con Webuild ela controllata svizzera csc costruzioni (con una quota del 40%) figurano Implenia (40%) e Frutiger (20%).

Il progetto commissionato dall'Ufficio Federale delle Strade (USTRA) prevede la realizzazione di vari scavi a servizio della galleria principale. Il lotto include inoltre una grande caverna logistica per un impianto di calcestruzzo sotterraneo, lo scavo preliminare per il secondo tubo della galleria e varie installazioni per la gestione dei materiali. L'inizio della costruzione è previsto per la primavera 2021 e i lavori dureranno circa 2 anni e mezzo.

Csc è già stata protagonista della realizzazione di due dei cinque lotti principali della Galleria ferroviaria di Base del San Gottardo, che si estende tra il portale nord di Erstfeld, nel Canton Uri, e quello sud di Bodio, nel Cantone Ticino. Csc ha inoltre lavorato alla Galleria di base del Ceneri (15,4 km di lunghezza), inaugurata lo scorso settembre. Grazie alla realizzazione di queste due grandi opere il nuovo asse nord-sud permette collegamenti più efficienti e sostenibili (meno di 2 ore tra Zurigo e Lugano, circa 3 ore da Zurigo e Milano), avvicinando la Svizzera all'Italia.

Il San Gottardo, con i suoi 57 chilometri, è attualmente il tunnel ferroviario più lungo del mondo ma questo record è destinato ad essere superato, una volta completata, dalla Galleria di Base del Brennero che con i suoi 64 km totali diverrà il collegamento ferroviario in sotterraneo più lungo al mondo. Un'opera di mobilità sostenibile che migliorerà le possibilità di trasporto in Europa e di cui lo stesso Gruppo Webuild sta realizzando tre dei principali cantieri.