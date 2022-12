Webuild, salta l'acquisizione di Clough in Australia

Lunedì 5 Dicembre 2022, 09:00







(Teleborsa) - Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha annunciato che non procederà con l'acquisizione della società australiana Clough, che era stata annunciata lo scorso 8 novembre con la sottoscrizione di un accordo condizionato con Murray & Roberts.



Webuild ha sottolineato che "le parti hanno congiuntamente determinato e convenuto che non vi sono ragionevoli prospettive per consentire il completamento dell'acquisizione". Le parti hanno pertanto concordato di "risolvere incondizionatamente l'accordo con effetto immediato".