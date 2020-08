© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prende il via il rinascimento delle, motore della ripresa dell'economia tricolore. Lo ha spiegato, Amministratore delegato di(Salini-Impregilo) in una intervista al Corriere della sera.Secondo l'imprenditore, la beneficio di infrastrutture, lavoro e territorio. In questo contesto l'impresa di costruzioni si pone come punto di riferimento per i, con la creazione di"Il nostro gruppo occupa complessivamente in Italia circa 11mila persone tra diretti e indiretti, che diventeranno oltre 15mila nel 2022", spiega Pietro Salini nell'intervista, ricordando che "una quota superiore all'85%" è impiegato nella catena di fornitura che coinvolge molte imprese di piccole e medie dimensioni.Il costruttore ha parlato anche del, annunciato ieri, auspicando che segua l'esempio del ponte di Genova e "permetta la realizzazione di un progetto altrettanto", che andrà ad arricchire l'offerta ferroviaria e la sua integrazione con la rete europea, riducendo l'impatto ambientale e l'incidentalità associata alla mobilità stradale. L'opera - ha spiegato - ha già impegnato 2 miliardi di euro e raggiungerà 4 miliardi. Il primo lotto funzionale prevede un investimento di RFI (Gruppo FS Italiane) di 2,7 miliardi e la consegna nel 2027.Salini ha poi affermato che non basta solo la realizzazione di nuove opere,anche "undi tutte le infrastrutture per rimettere a posto il Paese".Sulla possibilità ditaglia corto: "l'importante è che si costruiscano le opere",