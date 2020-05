Webuild (Salini Impregilo) in short list in Norvegia per progetto da 900 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Webuild (Salini Impregilo) in shortlist perdella Norvegia: la Rv555 Sotrasembandet (National Road 555 Sotra Connection), una(900 milioni di euro), per la realizzazione e concessione per 25 anni di untra Sotra / Øygarden e Bergen.Il progetto, da assegnare entro il primo semestre del 2021,, ponendo le condizioni per uno sviluppo economico ed industriale., che include FCC Construcción, SK Engineering & Construction e Macquarie Corporate Holdings.Il progetto, in partnership con la Norwegian Public Roads Administration (NPRA), prevede la progettazione, la costruzione, il finanziamento e la concessione di un sistema viaria con un'autostrada a quattro corsie di nove chilometri, 11 chilometri di tunnel, 19 canali sotterranei, 23 accessi per i tunnel, 22 ponti e viadotti e 14 chilometri di piste pedonali e ciclabili. Il ponte sospeso sarà largo circa 30 metri e avrà una campata principale lunga circa 600 metri, con piloni alti 144 metri. Il Ponte attraverserà un fiordo, collegando Bergen all'isola Sotra/Øygarden.