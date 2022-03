Webuild, ricavi 2021 crescono del 40%. Risultato netto negativo

(Teleborsa) - Webuild ha chiuso il 2021 con nuovi ordini per 11,3 miliardi di euro e un portafoglio ordini al 31 dicembre 2021 che si attesta su un livello record di 45,4 miliardi di euro, per il 92% relativo a progetti legati all'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). In termini di geografie presidiate, proseguendo la strategia di de-risking, il portafoglio ordini risulta prevalentemente distribuito tra Italia, Europa Centrale e del Nord, Stati Uniti ed Australia (75% del totale backlog in queste geografie). Il CdA proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo unitario di 0,055 euro.

Nel 2021 i ricavi crescono del 40% a 6,7 miliardi di euro, l'EBITDA cresce del 95%, a 451 milioni di euro, superando le performance pre-pandemia. A livello finanziario, l'esercizio registra il miglior risultato dal 2014, evidenziando una posizione finanziaria positiva (cassa netta) di 467 milioni di euro e un debito lordo in calo, pari a 2,65 miliardi di euro. Il risultato netto adjusted attribuibile ai soci della controllante è negativo e si attesta a 56 milioni di euro (negativo per 164 milioni di euro nel 2020).

Alla luce del solido backlog registrato dal gruppo a fine 2021, degli ingenti piani di investimento infrastrutturali lanciati nelle geografie in cui il gruppo opera e dell'allentamento progressivo delle misure restrittive legate alla pandemia, Webuild prevede la seguente evoluzione finanziaria per il 2022: Book to bill >1,0x medio nel periodo 2022-24: ricavi per 7-7,5 miliardi di euro, coperti interamente dall'attuale backlog; EBITDA margin al 7-7,5%, supportato dal processo di efficientamento dei costi già in atto; mantenimento di una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta).