Webuild punta a emissione di sustainability-linked bond a gennaio

(Teleborsa) - Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso legate a performance di sostenibilità. Il big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria è supporto nell'operazione da BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers. Webuild punta a emettere le obbligazioni a gennaio 2022 e usare i proventi per rifinanziare parte dell'indebitamento esistente e per scopi generali.

Le obbligazioni rivestiranno la forma di "Sustainability-linked bond", in linea con quanto previsto dal "Sustainability-Linked Financing Framework" approvato dal consiglio di amministrazione della società nella seduta del 25 novembre 2021. Webuild prevede che le obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America e altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). Le caratteristiche dei bond, incluso il relativo tasso di interesse, saranno determinate alla data di pricing.