9 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Salini Costruttori SpA e CDP Equity hanno formalizzato i i nomi dei 14 candidati da sottoporre all'assemblea di Webuild, convocata per il 30 aprile, per il rinnovo del board per il triennio 2021-2023. La lista congiunta comprende 9 indipendenti, 6 donne e "intende coniugare il valore della continuità con quello del rinnovamento", si legge in una nota.

Sono infatti confermati Donato Iacovone (attuale presidente), Pietro Salini (attuale CEO), Pierpaolo Di Stefano, Nicola Greco, Marina Natale e Alessandro Salini, mentre sono inseriti 8 nuovi candidati: Davide Croff, Barbara Marinali, Flavia Mazzarella, Teresa Naddeo, Serena Maria Torielli, Tommaso Sabato, Michele Valensise, Laura Zanetti. I nuovi nomi vengono descritti come "esponenti del mondo bancario, accademico, aziendale e istituzionale e, pertanto, con background diversificato in termini di esperienza lavorativa, formazione e percorso professionale".

La società ricorda che la nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione avverrà a ridosso del completamento con successo della prima fase di Progetto Italia, l'operazione industriale di consolidamento delle infrastrutture in Italia che ha visto l'integrazione di Astaldi nel gruppo Webuild, operazione realizzata con il supporto di CDP Equity, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM.