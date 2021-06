Webuild (in consorzio Spark), miglior offerente per progetto autostradale a Melbourne

Venerdì 25 Giugno 2021, 09:15

(Teleborsa) - Webuild, parte del consorzio Spark, è stato selezionato come miglior offerente per il North East Link Project di Melbourne, in Australia. Si tratta del più grande progetto di tunneling nello Stato di Victoria e, in particolare, prevede la realizzazione di due tunnel gemelli a tre corsie che andranno a completare la rete autostradale di Melbourne. Insieme a Webuild, nel Consorzio Spark sono presenti GS Engineering and Construction, CPB Contractors, China Construction Oceania, Ventia, Capella Capital, John Laing Investments, DIF e Pacific Partnerships.

"È un grande risultato che corona il nostro impegno in un Paese in cui intendiamo radicarci nel lungo periodo. Un risultato trasformazionale per il Gruppo che arriva a pochi giorni di distanza dalla firma di un altro contratto storico, quello per l'alta velocità ferroviaria in Texas negli Stati Uniti", ha commentato l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini. "I risultati di questi giorni sono frutto di una visione strategica che ha visto il Gruppo cambiare pelle negli ultimi anni, dalla creazione nel 2014 di un campione nazionale che ha unito le competenze della società Salini con quelle di Impregilo, alla espansione del Gruppo negli Stati Uniti con l'acquisizione di Lane nel 2016", ha aggiunto.