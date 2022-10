Webuild, controllata Fisia Impiant8i si aggiudica contratto in Paraguay

(Teleborsa) -, parte del Gruppo Webuild, ha vinto un nuovo(144 milioni di euro circa) per la realizzazione di treper l'industria della cellulosa in Paraguay., gli impianti saranno parte integrante di una f, nei pressi della città di Concepción. L'avvio dei lavori è previsto nele andrà a rafforzare la leadership nel settore acqua di Webuild, già al primo posto nella classifica dei più grandi contractor internazionali nel segmento "Water" stilata per il 2022 da ENR, la più autorevole rivista americana del settore.Il contratto, al 100% di Fisia e da realizzare con(Engineering, Procurement, Construction), prevede la realizzazione di un impianto per ilper la fabbrica, con una capacità di trattamento di, a cui si aggiunge un impianto in grado di produrreper l'alimentazione delle caldaie e un impianto per ilin uscita, con una capacità di trattamento di 6.600 metri cubi d'acqua all'ora.