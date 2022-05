Webuild, contratto in Romania da oltre 1 miliardo in consorzio

(Teleborsa) - Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, si è aggiudicato un contratto da oltre 1 miliardo di euro, da eseguire in consorzio, per la realizzazione del Lotto 3 dell'Autostrada Sibiu-Pitesti in Romania. Il Lotto 3 rappresenta la tratta più complessa della futura Autostrada Sibiu -Pitesti, in quanto attraverserà i Carpazi, tra Cornetu e Tigveni, lungo un tracciato di 37,4 km di lunghezza, comprensivo di 12,5 km di ponti e viadotti e di un tunnel a doppia canna di 1,7 km.

Commissionati da CNAIR, per conto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture rumeno, i lavori saranno eseguiti dal consorzio partecipato da Webuild (leader, in quota al 90%) e dall'impresa locale Tancrad (10%). Le opere saranno finanziate per l'85% con fondi europei e per il restante 15% con fondi statali. Per l'esecuzione dei lavori, saranno impiegate più di 40.000 persone.

Il nuovo contratto rientra nel più ampio progetto di realizzazione dell'Autostrada Sibiu-Pitesti, per cui Webuild sta già realizzando il Lotto 5 a soli 10 km di distanza dalle aree del Lotto 3. Una volta completate le 5 sezioni ad oggi in costruzione, la Sibiu-Pitesti avrà una lunghezza totale di oltre 122km e contribuirà a collegare la Romania centrale e occidentale alla rete europea autostradale in quanto parte del Corridoio Reno-Danubio della rete di trasporto transeuropea TEN-T.