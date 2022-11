Webuild, contratto (con Salcef) da 291 milioni per ferrovie in Romania

(Teleborsa) - Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, si è aggiudicatoper l'ammodernamento e il raddoppio del Lotto 3 di, la Caransebes-Timisoara-Arad, che, una volta ultimata, potenzierà i collegamenti della capitale Bucarest, con la parte occidentale del paese e con il resto d'Europa.I lavori del Lotto 3 saranno eseguiti da Webuild,e leader del consorzio realizzatore, con Salcef (). Le attività in capo a Salcef, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, comprendono esclusivamente la progettazione e la realizzazione dell'e degli, rimanendo in carico al partner tutte le altre attività, incluse le opere civili infrastrutturali.Per la realizzazione saranno, dirette e di terzi.Il progetto è infatti parte del, la rete transeuropea dei trasporti che punta ad accrescere la mobilità sostenibile per merci e persone nell'Unione Europea.Il nuovo contratto prevede la progettazione e l'esecuzione deitra Timisoara Est a Ronat, nella Romania occidentale. I lavori includono ammodernamento e raddoppio da singolo a doppio binario della linea, senza interruzione del servizio per la tratta esistente.