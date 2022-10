Webuild consegna il Forrestfield-Airport Link alla città di Perth

(Teleborsa) -

Webuild ha inaugurato la nuova linea ferroviaria di Perth, la Forrestfield-Airport Link, una metropolitana di superficie che collega la periferia con l'aeroporto internazionale e con il centro città.



Presenti all'inaugurazione il Primo Ministro australiano Anthony Albanese, il Premier dello Stato Western Australia Mark McGowan e il Ministro dei Trasporti Rita Saffioti.



La nuova linea è costituita da 8,5km di linea ferroviaria che collega la periferia est con il Central Business District di Perth, passando dall'aeroporto internazionale della città. Si tratta di una delle più grandi opere di mobilità sostenibile della regione, che accorcia le distanze all'interno della metropoli, permettendo ai viaggiatori di compiere il viaggio dalla periferia al centro in soli 20 minuti, rispetto ai 45 minuti prima necessari viaggiando in auto. La nuova infrastruttura potrà togliere dalle strade 15 mila veicoli al giorno, contribuendo a ridurre il traffico e garantendo fino a 2 mila tonnellate in meno di CO2 all'anno.





L'opera, che è stata realizzata con un(1,21 miliardi di euro), è stata commissionata dalla Public Transport Authority e finanziata congiuntamente dai governi di Australia e Western Australia.

Webuild e il suo partner locale NRW hanno realizzato due tunnel paralleli, tre stazioni – Redcliffe, Airport Central (Perth Airport) e High Wycombe – 12 sottopassi, e altre infrastrutture collegate, mettendo al lavoro 1.200 imprese, di cui il 91% locali. Webuild ha guidato la realizzazione dell'opera con una partecipazione pari all'80% alla joint venture realizzatrice.