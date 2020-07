Webuild, confermati driver crescita ma risultato scontano effetto Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la società nata dall'espansione di Salini Impregilo, dopo l'integrazione di Astaldi, chiude il primo semestre dell'anno con, in calo rispetto ai 2.709,9 milioni.Un fatturato che è stato acquisito in gran parte con i. Più dell'85% dei ricavi da lavoro sono poi relativi a progetti che contribuiscono agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e più del 55% a progetti orientati alla riduzione di emissioni di carbonio.Ilotale risulta pari a, di cui 27,4 miliardi relativi alle costruzioni e 6,3 miliardi alle concessioni.e in corso di finalizzazione da inizio anno pari a. Oltre 11 miliardi per gare presentate in attesa di aggiudicazione.del primo semestre 2020 è(238,6 milioni nel 2019), mentreè pari a(137,8 milioni). Il primo semestre chiude quindi con unaLadelle attività continuative del Gruppo al 30 giugno 2020 èche si confronta con 1.103,7 milioni del 30 giugno 2019 ed 631,4 milioni di fine 2019.Quanto all'outlook,periodo e lsui risultati economico finanziari del Gruppo quest'anno. Per la seconda parte del 2020 è ragionevole prevedere anche un Book to bill medio pari ad una volta i ricavi dell'anno ed una posizione finanziaria netta in miglioramento.