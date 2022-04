Webuild, completato Progetto Italia per creare grande player delle infrastrutture

(Teleborsa) - Webuild ha comunicato che è stata integralmente completata l'iniziativa industriale nota come Progetto Italia, finalizzata alla creazione di un grande player delle infrastrutture italiano anche in virtù dell'ingresso di CDP Equity e delle principali istituzioni finanziarie del Paese (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM) nel capitale della società società quotata su Euronext Milan. Viene ricordato che l'operazione, oltre a garantire una crescita dimensionale del gruppo, ha permesso l'aggregazione di diverse aziende del settore (come Astaldi) e l'acquisizione di competenze tecniche ed ingegneristiche innovative.

Il completamento del Progetto Italia ha un riflesso statutario, con l'automatica decadenza di alcune clausole transitorie ad esso destinate. Inoltre, la società ha provveduto ad istituire l'Elenco Speciale degli Azionisti che intendono usufruire della maggiorazione del voto; sono in corso di completamento le formalità tecniche per l'operatività del registro, che sarà poi messo a disposizione del pubblico sul sito internet aziendale.

Infine, Webuild ha reso noto che l'accordo di investimento entrato in vigore il 2 agosto 2019 tra, inter alia, Salini Costruttori, CDP Equity e la società avente a oggetto in particolare talune regole di governo societario rimarrà valido ed efficace fino al 2 agosto 2024, essendosi automaticamente rinnovato per ulteriori 2 anni.