Webuild, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,055 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la distribuzione di un dividendo per un importo pari a 0,055 euro per ciascuna azione ordinaria e di risparmio esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio 2022 (record date: 24 maggio 2022).



I soci hanno anche approvato la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, oltre al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Infine, via libera all'integrazione del compenso annuo della società di revisione KPMG e ad alcune modifiche allo Statuto sociale.