Webuild, aggiornamento sul buy-back

Lunedì 16 Maggio 2022, 20:15







(Teleborsa) - Webuild ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 13 maggio 2022 compresi, complessive 209.866 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di 1,5602 euro per azione, per un controvalore pari a 327.427,85 euro, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2022.



A seguito degli acquisti effettuati, al 13 maggio, Webuild detiene 11.067.516 azioni ordinarie proprie rappresentative dell'1,106% del capitale sociale ordinario.



A Milano, oggi, controllato progresso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che chiude in salita dello 0,30%.