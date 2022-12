Webuild acquista alcuni asset dell'australiana Clough

(Teleborsa) - Webuild ha raggiunto un'intesa con gli administrators di Clough Limited per l'acquisto di asset aziendali comprensivi dell'organizzazione australiana e di selezionati progetti.L'operazione - spiega una nota - oltre a rilevare le quote di minoranza dei progetti in Australia svolti in partnership con Clough, permetterà a Webuild di rafforzare la struttura organizzativa, ingegneristica e la forza lavoro in Australia, funzionali all'esecuzione dei grandi lavori in portafoglio e del piano commerciale.Attualmente l'Australia è il secondo più grande mercato di riferimento per Webuild dopo l'Italia, con 8,9 miliardi di euro di portafoglio ordini, inclusi progetti per i quali Webuild è risultato preferred bidder, e con oltre 1.800 occupati.Webuild, lo scorso novembre, aveva sottoscritto con la società sudafricana Murray& Roberts un contratto di compravendita per l'acquisto dell'intero capitale di Clough.Le condizioni cui l'operazione era subordinata non si sono tuttavia materializzate e, conseguentemente, in data 5 dicembre 2022 Webuild e Murray& Roberts hanno risolto consensualmente il contratto, dandone comunicazione al mercato. Clough, la cui continuità era legata ad un intervento di capitalizzazione esterna - avendo da tempo Murray & Roberts dichiarato di non essere in grado di eseguire - ha quindi fatto ricorso ad una procedura para-concorsuale australiana.