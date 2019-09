Websolute si incammina verso Piazza Affari, presentata domanda ammissione AIM Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Websolute ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sull'ad alto potenziale di crescita.L'operazione è, e ad investitori professionali e al dettaglio. La raccolta prevista sarà destinata ad accelerare il percorso di crescita organica - attraverso l'ampliamento della struttura commerciale diretta, la creazione di una rete commerciale indiretta e la formazione specialistica - e a finanziare una strategia di crescita per linee esterne attraverso l'acquisizione di boutique agencies di medie e piccole dimensioni sul mercato nazionale.Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Websolute è assistita da: Integrae SIM (NomAd, Global Coordinator e Bookrunner), Banca Valsabbina (Co-lead manager), Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Giampaolo Marinelli (Advisor Fiscale), Riccardo Vori (Advisor Giuslavorista), BDO Italia (Società di revisione), IR Top Consulting (IR & Financial Communication)., nel quale ci siamo gradualmente configurati come interlocutore unico per tutte le aziende italiane che intendano strutturare e sviluppare un piano strategico legato alla Digital Transformation - ha commentato. L'IPO sarà per noi un'per continuare la nostra politica di espansione per linee esterne, tramite l'acquisizione di altri player italiani che offrano servizi facilmente integrabili al nostro core business".Nel 2018, il Gruppo ha registrato un Valore della produzione consolidato pari a circa Euro 12,8 milioni, un Ebitda adjusted consolidato pari a circa Euro 1,7 milioni (Ebitda margin adjusted 13,7%), unconsolidato pari a Euro 0,7 milioni e unapari a circa Euro 2,5 milioni.