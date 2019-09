Websolute sbarca all'AIM Italia, debutto effervescente

(Teleborsa) - Ottimo debutto all'AIM Italia del titolo Websolute. PMI innovativa che opera nel settore della comunicazione digitale e del digital marketing è la 26esima ammissione sul listino delle piccole e medie imprese, da inizio anno, che porta a 129 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle PMI di Borsa Italiana.



Al momento le azioni sono in asta di volatilità, sospese per eccesso di rialzo con un guadagno teorico del 42,47%. Il titolo a debuttato a 2 euro oltre il prezzo di 1,50 euro fissato per il collocamento.









