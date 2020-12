(Teleborsa) - Websolute ha perfezionato l'operazione relativa all'acquisizione del residuo 20% di Moca Interactive, portando la propria partecipazione al 100%. Il corrispettivo per l'acquisto dell'ulteriore 20% del capitale, pari a 446.500 euro è stato integralmente corrisposto, per cassa.



Lo fa sapere la società con una nota aggiungendo che è stato altresì previsto l'inserimento nel Consiglio di Amministrazione di Moca, attualmente composto da Lamberto Mattioli (Presidente), Maurizio Lanciaprima (Consigliere), Marco Bianchi (Founder) e Marco Ziero (Founder), di un quinto membro, designato da Websolute nella persona di Claudio Tonti. © RIPRODUZIONE RISERVATA