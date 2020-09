Websolute, Paolo Pescetto nominato nel CdA

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Websolute chiamata a deliberare in merito alla nomina di un Amministratore, ha nominato Paolo Pescetto in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e ne ha altresì determinato il relativo compenso lordo annuo in euro 12.000 (dodicimila).



Pescetto, unitamente ai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, rimarrà in carica fino all'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA