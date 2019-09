Websolute debutterà il 30 settembre. IPO conclusa con successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha ricevuto l'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant alle, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "Warrant Websolute 2019-2022" è fissata perL'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a undi cui: n. 2.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato; n. 300.000 azioni esistenti corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale, ai fini dell'esercizio dell'opzione over allotment concessa a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, dagli azionisti LYRA, Cartom S.r.l. e W S.r.l..Ildelle risorse raccolte attraverso l'operazione di aumento di capitale ammonta a. Includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di over allotment - per un controvalore pari a circa Euro 0,50 milioni (al prezzo di collocamento) - è pari a circa Euro 3,50 milioni. È previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione greenshoe avente ad oggetto massimo n. 300.000 azioni.Il collocamento ha generato una, pervenuta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri, professionali e retail.; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a oltre Euro 12,9 milioni.Ildella Società post quotazione sarà pari aldel capitale sociale (26,59% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).ha dichiaratodi Websolute -. Le risorse raccolte verranno destinate sia ad aumentare le competenze e la specializzazione del nostro capitale umano e migliorare i nostri servizi offerti, sia per l'ampliamento della rete commerciale nonché per la crescita per linee esterne., trasversali al nostro core business, che possano garantire un ulteriore aumento del valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti".