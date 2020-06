Websolute amplia i servizi di digital academy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Websolute tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, ha costituito w.academy, NewCo nella quale SIDA Group ha concesso in locazione il ramo d'azienda Academy specializzato nell'erogazione di Master Accademici ed Executive Master di alta formazione.Ilpattuito sarà calcolato sulla base dell'Ebitda realizzato dalla NewCo nei 12 mesi di attività decorrenti dal 1° Settembre 2020 al netto della componente del medesimo generata dall'apporto di fatturato imputabile direttamente a Websolute, moltiplicato 5 volte, aumentato/diminuito della Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2020 della NewCo e diminuito dai canoni di locazione fino a quel momento corrisposti.Websolute e SIDA hanno stabilito che il corrispettivo, pertanto nel caso in cui il meccanismo di calcolo sopra evidenziato riportasse un valore inferiore, l'opzione di acquisto si intenderà esercitata al sopra citato valore minimo.Il corrispettivo sarà pagato dalla NewCo a Sida, quanto al 60% contestualmente alla stipul del rogito di trasferimento, quanto al 40% in 12 Rate mensili di uguale importo decorrenti dal primo fine mese successivo all'atto di trasferimento.