(Teleborsa) - Il Segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin torna a parlare della "Web tax", definendola "discriminatoria" per natura e "complicata" da applicare a livello imnternazionale.



Durante i lavori di un panel a Davos, dove è in corso il World Economic Forum, Mnuchin ha affermato "avremo conversazioni private su questo tema", aggiungendo che il Presidente Trump intende parlare anche con il Premier inglese Boris Johnson come fatto con Macron.



Una posizione più morbida rispetto a quella emersa ieri in un'intervista al Wall Street Journal, dove il Segretario USA minacciava la possibilità di dazi su regno uniti e Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA