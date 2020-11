Web tax, Confesercenti: serve intervento a livello nazionale

(Teleborsa) - "Accogliamo positivamente l'annuncio, da parte della Regione Piemonte, dell'introduzione di una web tax. E' un intervento concreto per mitigare lo squilibrio nella concorrenza venutosi a creare tra web e negozi in seguito alle restrizioni anti-Covid. Ora serve un intervento a livello nazionale".

Così Confesercenti in una nota sottolineando che "la situazione di sofferenza delle imprese del commercio è infatti ulteriormente aggravata dalla sperequazione delle condizioni che si realizzano tra negozi fisici e commercio online - sottolinea - mentre l'attività dei primi è sospesa, il canale delle vendite web di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio. La scorsa settimana abbiamo chiesto all'Antitrust di valutare la questione: la nostra segnalazione è stata presa in esame, e ci aspettiamo una risposta in tempi brevi. Il mancato accordo sullo spostamento del Black Friday è stato una delusione per gli imprenditori, anche a fronte della disponibilità delle piattaforme on line. Un fallimento che rende sempre pIù urgente trovare una soluzione alternativa per dare a tutti un'equa possibilità di competere".

Secondo Confesercenti "una tassa di scopo sulle vendite web, se applicata a livello nazionale, potrebbe essere un modo efficiente e sostenibile per raggiungere l'obiettivo, ed anche per finanziare la digitalizzazione delle micro e piccole imprese, accelerando la ripresa e aumentando la capacità di resilienza del nostro tessuto imprenditoriale".

