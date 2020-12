© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giro di boa per ilil più granded'Europa che tradizionalmente si tiene ama che quest'anno - in scia alle restrizioni anti-covid - si è spostatoper tre giorni diTra gli ospiti più attesi, senza dubbio,Vicepresidente esecutiva della Commissione europea e responsabile della politica digitale dell'UE, che da tempo "punta" ie ha promosso numerose indagini sulle pratiche antitrust di società comePoche ore prima, era intervenuta anche la Presidente della Commissione UEautodefinendosi una, pur mettendo in guardia dae insistendo sulla necessità di colmare con urgenza alcunespecie riguardo"Voglio che i valori che amiamo nel mondoCiò significa che quanto è illegale offline dovrebbe esserlo anche online. E la legge dovrebbe", ha detto von der Leyen. .che è tornata a ribadire anche la"E' essenzialeciò che è già illegale nel mondo reale, a esempio di quanto stabilito con iQuanto ai numeri, più in generale, "E' ilglobale che, entro il 2025, sarà generato esclusivamente dall'economia digitale, grazie ad una serie di investimenti in segmenti quali il 5G, la realtà virtuale e aumentata, le trasmissioni in 8K e in 3D, ad alta definizione. Lo ha detto Liang Hua, presidente di Huawei, intervenuto al Web Summit 2020."Tutto ciòi, migliorando la governance e digitalizzando più rapidamente i settori industriali", ha spiegato Liang Hua sottolineando che l'Europa