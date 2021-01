© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Walgreens Boots Alliance ha annunciato la nomina dia Chief Executive Officer della società, a partire dal 15 marzo 2021. Allo stesso tempo, Roz Brewer entrerà anche a far parte del Board of Directors di WBA. Roz Brewer subentra ache, come annunciato in precedenza, assumerà il ruolo di Executive Chairman del Board of Directors di WBA.Stefano Pessina è stato CEO di WBA nel corso degli ultimi sei anni, in seguito alla fusione tra Walgreens e Alliance Boots nel dicembre 2014. Durante il suo mandato, si legge in una nota aziendale, "ha trasformato e modernizzato l'azienda e l'ha resa un leader globale della farmacia, della salute e del benessere, espandendo significativamente la presenza retail di WBA e investendo nella digitalizzazione". Pessina sostituiràcome Executive Chairman di WBA a marzo 2021. Skinner rimarrà nel Board of Directors di WBA come non-executive director per facilitare la transizione della leadership.Roz Brewer, spiega la stessa nota, "porta in WBA una comprovata esperienza operativa e di leadership in società multinazionali, con forti competenze nello sviluppo strategico, nel marketing, nella trasformazione digitale e loyalty, così come in innovazione e tecnologia, supply chain e sviluppo di punti vendita. L'ultimo incarico ricoperto è stato quello di Chief Operating Officer, Group President e membro del Board of Directors di Starbucks Corporation, dove ha avuto un ruolo chiave nell'accelerare la strategia di crescita dell'azienda, nell'ampliare la presenza globale e nel creare valore per tutti gli stakeholder"."Il Board of Directors ha condotto una ricerca approfondita per identificare un leader di altissimo livello che potesse portare avanti il percorso di successo dell'azienda e cogliere le molte opportunità di crescita in molti dei mercati in cui operiamo. Siamo entusiasti che la persona scelta sia Roz – ha commentato– È una manager di grande calibro ed esperienza, che ha guidato varie organizzazioni a livello globale in momenti di cambiamento del comportamento dei consumatori, attraverso un utilizzo dell'innovazione volto a migliorare l'esperienza per i clienti, favorendo una crescita significativa e sostenibile e la creazione di valore. La sua totale focalizzazione sul cliente, sullo sviluppo dei talenti, sul rigore operativo e la sua profonda esperienza nella trasformazione digitale e tecnologica sono esattamente ciò di cui WBA ha bisogno per affrontare la prossima fase. Non vedo l'ora di lavorare insieme a Roz, continuando a collaborare con Jim, con tutto il Board of Director e il nostro management team per far progredire nostra azienda".