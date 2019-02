Warren Buffet di nuovo contro i bitcoin. Sono « una illusione che attrae ciarlatani » dice in una lunga intervista a Cnbc. Il finanziere più famoso del mondo per le sue previsioni quasi sempre azzeccate, a capo della conglomerata americana Berkshire Hathaway, ha spiegato che la tecnologia sottostante alla criptovaluta, blockchain, «è importante mentre bitcoin non ha alcun valore». Bitcoin ha perso oltre l'80% del suo valore rispetto al record di quasi 20mila dollari sfiorato nel dicembre 2017. Su CoinDesk, la valuta digitale viene scambiata per 3.814 dollari circa (-0,12%). Non è la prima volta che Buffett boccia Bitcoin, in passato definita un «veleno per topi al quadrato». © RIPRODUZIONE RISERVATA