Walt Disney festeggia ritorno Bob Iger come CEO

(Teleborsa) - Ottima performance per Walt Disney, che scambia in rialzo del 6,24%.



A dare linfa alle azioni contribuisce la notizia rilanciata dal colosso dell'entertainment di Burbank che ha annunciato la nomina a chief executive con effetto immediato di Bob Iger. Tutto ciò accada a distanza di meno di un anno da quando ha lasciato l'azienda, in una mossa che viene letta dal mercato come un tentativo della società di intrattenimento di aumentare la fiducia e i profitti della sua unità multimediale in streaming.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del creatore di Mickey Mouse più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo scenario di breve periodo di Walt Disney evidenzia un declino dei corsi verso area 96,07 USD con prima area di resistenza vista a 99,94. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 94,61.