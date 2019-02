Walt Disney e Snap a due velocità dopo i conti

(Teleborsa) - Si muovono con direzione opposta Walt Disney e Snap, le ultime big ad aver svelato numeri al di sopra delle aspettative degli analisti.



Il titolo del colosso dell'entertainment sta trattando in ribasso dello 0,26% e paga dazio per l'utile del primo trimestre quasi dimezzato. Le azioni dell'app di messaggistica volano, invece, di oltre 24 punti percentuali per essere riuscita a fermare il calo dei clienti attivi giornalieri, ora stabili a 186 milioni di unità. Quanto al bilancio, il quarto trimestre si è chiuso con una perdita netta in riduzione rispetto al rosso rilevato in precedenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA