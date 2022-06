Walmart e Roku, partnership per portare e-commerce nelle pubblicità TV

(Teleborsa) - Walmart, la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata, e Roku, società statunitense attiva nel campo dello streaming e delle smart TV, hanno annunciato una partnership per rendere lo streaming TV la prossima destinazione per lo shopping online. Gli spettatori potranno premere semplicemente "OK" con il telecomando su un "annuncio acquistabile" e procederanno al pagamento con i dettagli di pagamento precompilati da Roku Pay, la piattaforma di pagamento di Roku. Da lì, toccando "OK" nella pagina di pagamento di Walmart si effettuerà l'ordine. Una conferma di acquisto Walmart verrà quindi inviata tramite e-mail con informazioni su spedizione, restituzione e supporto.

"Stiamo lavorando per entrare in contatto con i clienti dove stanno già trascorrendo del tempo, accorciando la distanza dalla scoperta e dall'ispirazione all'acquisto - ha affermato William White, chief marketing officer di Walmart - Nessuno ha ancora avuto successo nel campo degli acquisti via video. Lavorando con Roku, siamo i primi retailer a offrire ai clienti una nuova esperienza di acquisto e un checkout senza interruzioni sullo schermo più grande delle loro case: la loro TV".

"Stiamo rendendo lo shopping in TV facile come lo è sui social - ha affermato Peter Hamilton, Head of TV Commerce di Roku - Per anni, gli streamer hanno acquistato nuovi dispositivi Roku e hanno sottoscritto milioni di abbonamenti con il loro telecomando Roku. Il commercio in streaming offre la stessa facilità e comodità a operatori di marketing e acquirenti".

(Foto: ncassullo / Pixabay)