Walmart crolla su profit warning

Martedì 17 Maggio 2022, 19:30







(Teleborsa) - A picco Wal-Mart, che presenta un pessimo -10,58%. Il colosso della distribuzione ha tagliato la stima sull'utile per azione per l'esercizio fiscale 2023.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend della big della grande distribuzione rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 130,7 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 135,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 141,1.