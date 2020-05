Wall Street vola, Trump in scia: Stati riaprano al più presto

(Teleborsa) - "La Borsa è in grande in crescita, il Dow Jones supera i 25mila punti. L'indice S&P500 è oltre i 3mila punti". Lo scrive su Twitter il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump festeggiando la volata di Wall Street, che ha aperto le contrattazioni in fronte rialzo spinta dall'ottimismo della riapertura dell'economia e dalla speranza di un vaccino contro il coronavirus.



"Gli Stati - aggiunge - dovrebbero riaprire al più presto. La transizione verso la grandezza è iniziata, prima del previsto. Ci saranno alti e bassi, ma l'anno prossimo sarà uno dei migliori di sempre!".



Intanto, secondo il conteggio della Johns Hopkins University negli Stati Uniti ci sono almeno 1.657.441 casi di coronavirus e più di 98.000 decessi.

