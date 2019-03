Wall Street, tonfo per Facebook. Bene Apple e Edward Lifesciences

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata da dimenticare per Zuckerberg che vede il titolo di Facebooke fare un tonfo a metà seduta del 3,29%.A causare la terza perdita pesante,citando come cause della decisione le preoccupazioni riguardo agli effetti negativi della regolamentazione che starebbe vivendo tutto il comparto delle comunicazioni e le recenti defezioni all'interno dei vertici del colosso informatico.Seduta decisamente dai venti opposti invece per Edward Lifesciences che, dopo il buon esito del trial della valvola cardiaca che la rende migliore per gli ictus minori rispetto agli interventi chirurgici, fa un balzo del 7% nelle contrattazioni che la vedono protagonista indiscussa della giornata.Positivo anche Apple che guadagna l'1,07% grazie ale traghetta in alto con sé tutto il settore del tech a +0,6%. Il nuovo lancio a sorpresa da parte della società di Cupertino, che ha utilizzato twitter per divulgare la notizia, è piaciuto ai mercati e preannuncia, senza sovrapporsi ad esso, l'evento ufficiale del marchio atteso per il 25 marzo.