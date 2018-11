Wall Street termina la settimana in territorio negativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che hain anticipo (alle 13 ora locale, le 19 in Italia) rispetto all'orario consueto per il Black Friday. Dopo la chiusura di ieri 22 novembre per il Thanksgiving Day, Wall Street ha terminato la settimana. Giornata incolore per le Borse europee, che hanno chiuso in ripresa restando sulla parità. Buona performance di Piazza Affari che si piazza in cima agli Eurolistini., secondo la stima flash diffusa da Markit, si mostra in contrazione oltre attese ilche scende a 24.311,04 punti, con uno scarto percentuale dellocontinuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.635,25 punti. Leggermente negativoAndamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-3,15%), telecomunicazioni (-1,09%) e materiali (-0,88%).del Dow Jones, United Technologies (+2,74%), Wal-Mart (+0,97%), Coca Cola (+0,66%) e United Health (+0,55%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Chevron, che ottiene -3,22%.Pessima performance per Exxon Mobil, che registra un ribasso del 2,49%.Sessione nera per Apple, che lascia sul tappeto una perdita del 2,39%.Goldman Sachs scende dell'1,75%., American Airlines (+4,79%), Liberty Global (+2,69%) e Hasbro (+2,22%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Jd.Com, che ottiene -5,21%.In caduta libera Netease, che affonda del 3,45%.Pesante Tesla Motors, che segna una discesa di ben -3,35 punti percentuali.Seduta drammatica per Ctrip.Com International, che crolla del 2,93%.