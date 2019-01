Wall Street, stop per il Martin Luther King Day

(Teleborsa) - Giornata di riposo per Wall Street, che oggi resterà ferma per osservare la festività del Martin Luther King Day. Frattanto, i Future americani danno indicazioni negative, dopo le pessime notizie giunte sull'economia globale.



Il Fondo monetario ha tagliato le stime di crescita mondiale ed avvertito che persistono alcuni importanti rischi, come la guerra dei dazi USA-Cina e la Brexit. Nel novero delle potenziali mine anche l'Italia.



Guardando ai derivati sugli indici americani, quello sul Dow Jones cede lo 0,56%, quello sullo S&P lo 0,48% e quello sul Nasdaq lo 0,66%, ai minimi di giornata, dopo il report del FMI, a testimoniare una reazione negativa del mercato a stelle e strisce.





