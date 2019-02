Wall Street, seduta moderatamente positiva a New York

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta in, che riflette in parte l'ottimismo percepito per le trattative che si stanno conducendo con la controparte cinese in queste ore. A risentirne subito positivamente il Dow Jones, che avanza a. Piccolo scatto in avanti anche per lo S&P-500, che arriva apunti mentre si ferma poco sopra la parità sia il Nasdaq 100 (+0,28%) sia l'S&P 100 (0,3%).Segni positivi di buon andamentoper i comparti di energia (), beni di consumo secondari () e beni industriali (). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione diTra i, Visa (+1,05%), Home Depot (+0,98%), American Express (+0,84%) e IBM (+0,83%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems, che scende dell'1,04%.Contrazione moderata anche per Pfizer, che soffre un calo dello 0,91%.Tra idel Nasdaq 100 ci sono Activision Blizzard (+6,67%), Micron Technology (+4,13%), Marriott International (+3,65%) e Baidu (+2,41%). Le più forti vendite, invece, si registrano su Cerner, che prosegue le contrattazioni a -3,98%.Sotto pressione Lululemon Athletica, con un forte ribasso dell'1,52%. Seguita in sofferenza da Tesla Motors, che evidenzia una perdita dell'1,41%.