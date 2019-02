Wall Street parte con il segno meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sul raffreddamento dell'euforia per gli esiti degli accordi USA-Cina ed in attesa dellaal Congresso Usa su politica monetaria e stato dell'economia di. La borsa usa attende anche gli esiti dell'incontro tra il Presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong un in Vietnam.Si registra quindi in apertura un calo dello 0,42% sul Dow Jones. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,24%), come l'S&P 100 (-0,2%). Giornata fiacca per lo S&P 500, che rimane a 2.790,85 punti. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, il comparto finanziario (-0,61%) e beni di consumo secondari (-0,45%).del Dow Jones in sostanziale aumento è Nike (+0,62%) mentre le peggiori performance, si registrano su Caterpillar, che segna un -3,94%.In caduta libera Home Depot, che affonda del 3,40%, JP Morgan scende dell'1,56% e fiacca rimane United Technologies, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.Tra i, Ulta Beauty (+0,62%), Wynn Resorts (+0,61%) e O'Reilly Automotive (+0,52%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Tesla Motors, che continua la seduta con -3,02%. Calo deciso anche per Baidu, che segna un -1,74% e sotto pressione Align Technology, con un forte ribasso dell'1,59%. Soffre anche Mercadolibre, che evidenzia una perdita dell'1,55%.