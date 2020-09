Wall Street, Opening Bell attesa al rialzo

(Teleborsa) - I future sugli indici statunitensi si muovono al rialzo anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora. Gli investitori aspettano la decisione di politica monetaria della Federal Reserve, stasera. Si tratta della prima riunione del presidente Jerpme Powell da quando ha annunciato la storica svolta sull'inflazione, impegnandosi a tenere bassi i tassi di interesse per un periodo più lungo.



Il contratto sul Dow Jones registra un incremento dello 0,36% a 28.008 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,42% a 3.409 punti. Su anche il Nasdaq che avanza dello 0,25% a 11.479 punti.



Sul fronte macro, le vendite al dettaglio in rialzo meno del previsto ad agosto. Attesi dopo la partenza del mercato il dato sull'Indice NAHB.

