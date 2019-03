(Teleborsa) - La società del "ridesharing" di San Francisco ha alzato la forchetta di prezzo per il suo collocamento iniziale in Borsa.



Secondo il filing inviato alla SEC, Securities and Exchange Commission, il nuovo prezzo indicativo è stato portato a 70-72 dollari rispetto al range 62-68 fissato in precedenza.



La campanella di Wall Street suonerà per Lyft domani, 29 Marzo, con lo sbarco sul Nasdaq.