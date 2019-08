Wall Street Journal accusa Amazon: prodotti scadenti e controlli limitati

(Teleborsa) - Un'accusa importante, quella che arriva direttamente dal Wall Street Journal nei confronti di Amazon. Dopo l'inchiesta condotta riguardante il colosso dell'e-commerce, si evidenzia come il noto sito sia diventato una specie di 'mercatino delle pulci', dove sono venduti prodotti scadenti e i controlli sono limitati.



Ancora, secondo l'inchiesta emerge che 4.152 articoli in vendita sono giudicati non sicuri dalle autorità federali statunitensi, illegali o con etichette fuorvianti.



Pronta la risposta di Amazon che ha dichiarato attraverso un portavoce che "la sicurezza è la priorità per il Gruppo, quando viene sollevato un problema agiamo per proteggere i consumatori e lavorare con rivenditori, marchi e agenzie governative".



In rosso il titolo Amazon a Wall Street: -1,52%.