Wall Street in rally

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno del 2,50% sul Dow Jones, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per lo S&P-500, che termina a 2.743,79 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+3,17%), come l'S&P 100 (2,5%).Informatica (+3,44%), beni di consumo secondari (+3,23%) e sanitario (+2,46%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones, Caterpillar (+4,94%), Boeing (+4,90%), Visa (+4,08%) e Apple (+3,86%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Verizon Communication, che ha terminato le contrattazioni a -0,99%., Adobe Systems (+7,30%), Align Technology (+6,74%), Amazon (+6,07%) e Netflix (+6,01%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Incyte, che ha chiuso a -2,13%.Sotto pressione Liberty Global, con un forte ribasso dell'1,91%.Soffre Liberty Global, che evidenzia una perdita dell'1,47%.Preda dei venditori The Kraft Heinz, con un decremento dell'1,20%.