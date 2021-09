Wall Street è poco mossa all'esordio

1 Minuto di Lettura

Giovedì 9 Settembre 2021, 16:15







(Teleborsa) - Wall Street appare poso mossa in avvio, con il Dow Jones che sostanzialmente stabile sui 35.091 punti; sulla stessa linea l'S&P-500, che rimane a 4.521 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,24%).



A sostenere il mercato concorrono i positivi dati sui sussidi alla disoccupazione, che vanno a controbilanciare la delusione per possibili mosse restrittive delle banche centrali. A questo proposi8to, la Presidente della BCE Christine Lagarde ha smentito l'avvio di un "tapering" ed ha precisato che l'Eurotower sta solo ricalibrando il PEPP in base alle necessità del momento, in linea con l'estrema flessibilità di questo strumento.



In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto finanziario.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Nike (+2,12%), Travelers Company (+0,79%), American Express (+0,74%) e United Health (+0,72%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amgen, che segna un -1,35%.



Scivola Walgreens Boots Alliance, con un netto svantaggio dell'1,15%.



Giornata fiacca per Merck, che segna un calo dello 0,57%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Moderna (+4,37%), American Airlines (+1,75%), Seagate Technology (+1,45%) e Illumina (+1,30%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Biogen, che scivola del 5,52%.



In rosso Activision Blizzard, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%.



Spicca la prestazione negativa di Vodafone, che scende dell'1,76%.



