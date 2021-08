Wall Street è poco mossa all'esordio

1 Minuto di Lettura

Giovedì 26 Agosto 2021, 16:00







(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi sui livelli della vigilia, scontando le incertezze che precedono l'appuntamento della fed a Jackson Hole e digerendo alcuni dati macroeconomici contrastanti, com quello del PIL e le richieste di sussidio alla disoccupazione. A New York, il Dow Jones registra all'esordio un +0,15%; sulla stessa linea l'S&P-500, che rimane a 4.492 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,08%); come pure, sui livelli della vigilia l'S&P 100 (+0,03%).



In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Il settore energia, con il suo -0,71%, si attesta come peggiore del mercato.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce.Com (+4,63%), Honeywell International (+1,18%), JP Morgan (+1,10%) e Goldman Sachs (+0,88%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Intel, che segna un -1,16%.



Preda dei venditori Nike, con un decremento dell'1,08%.



Piccola perdita per Travelers Company, che scambia con un -0,75%.



Tentenna Wal-Mart, che cede lo 0,72%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, NetApp (+6,54%), Bed Bath & Beyond (+1,83%), Baidu (+1,64%) e Activision Blizzard (+1,03%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Dollar Tree, che prosegue le contrattazioni a -9,90%.



Vendite a piene mani su Autodesk, che soffre un decremento del 7,73%.



Pessima performance per Ross Stores, che registra un ribasso del 2,75%.



Sessione nera per Western Digital, che lascia sul tappeto una perdita del 2,15%.







(Foto: David Vives / Pixabay)