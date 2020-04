Wall Street conferma moderati guadagni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, posizionandosi al di sotto dei massimi dell'avvio, in risposta anche ad una serie di dati deludenti del mercato del lavoro e del mercato immobiliare. Il Dow Jones sale dello 0,37% a 23.561,81 punti, mentre, al contrario, resta piatto lo S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 2.803,36 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,01%); poco sopra la parità lo S&P 100 (+0,21%).energia (+3,09%), beni industriali (+1,24%) e materiali (+1,07%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti utilities (-1,53%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,52%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones, Exxon Mobil (+3,42%), Chevron (+3,29%), DOW (+3,14%) e United Health (+3,13%).Le più forti vendite su United Technologies, che prosegue le contrattazioni a -5,72%.Lettera su McDonald's, che registra un importante calo del 2,18%.Soffre Wal-Mart, che evidenzia una perdita dell'1,81%.Preda dei venditori Nike, con un decremento dell'1,28%.Tra idel Nasdaq 100, Bed Bath & Beyond (+7,83%), Sirius XM Radio (+6,93%), Wynn Resorts (+6,68%) e Tripadvisor (+5,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Moderna, che continua la seduta con -7,58%.Affonda Citrix Systems, con un ribasso del 6,24%.Crolla Xilinx, con una flessione del 4,55%.Vendite a piene mani su Gilead Sciences, che soffre un decremento del 4,10%.